La VPN col router intorno: ExpressVPN Aircove

La protezione garantita da ExpressVPN per tutti i dispositivi connessi alla rete di casa o dell’ufficio, senza bisogno di scaricare e installare su ognuno le applicazioni del servizio. Come è possibile? Grazie ad Aircove, il primo prodotto hardware realizzato dalla società: è un router pensato per offrire la massima semplicità nell’utilizzo, senza compromessi a livello di tutela della privacy e dei dati.

ExpressVPN Aircove, router con Wi-Fi 6 e VPN

Con pieno supporto alla tecnologia Wi-Fi 6 che garantisce velocità elevata (fino a 1.200 Mbps su 5 GHz e 600 Mbps su 2,4 GHz) e latenza ridotta nella gestione del traffico, integra una Virtual Private Network. Le sue antenne garantiscono una copertura ottimale del segnale che arriva a superare i 148 metri quadrati.

L’affidabilità del router è stata certificata da Cure53 (PDF). A livello di sicurezza, ha in dotazione il sistema Network Lock che interrompe immediatamente lo scambio di informazione se cade la connessione ai server della VPN.

Non mancano poi funzionalità avanzate come la possibilità di gestire i device in gruppi separati, ognuno dei quali agganciato a una location geografica differente. A completare il pacchetto sono un servizio di assistenza attivo 24/7 e la certezza di poter contare su un processo di configurazione alla portata di tutti.

Inizialmente, la commercializzazione di Aircove interessa solo gli Stati Uniti, dove è proposto al prezzo di 189,90 dollari (169,00 dollari grazie all’offerta lancio). Al momento non è dato a sapere se e quando sarà reso disponibile in altri territori.

In questi giorni è possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale a ExpressVPN approfittando di uno sconto pari al 35%: il risparmio è di oltre 57 euro. Tra i metodi di pagamento accettati, oltre a carte di credito e PayPal, ricodiamo esserci anche le criptovalute. Fa parte del pacchetto anche un password manager, ExpressVPN Keys, utile per tenere al sicuro le credenziali di accesso ai propri account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.