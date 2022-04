ExpressVPN Keys: la VPN ha un password manager gratis

Uno dei servizi VPN più noti e apprezzati tra quelli in circolazione si arricchisce oggi di un password manager totalmente gratuito. Si tratta di Keys, nuova funzionalità che si aggiunge a quelle già offerte dal pacchetto ExpressVPN. Un extra di grande valore per la tutela delle informazioni e dei dati gestiti attraverso i profili online.

Un password manager per ExpressVPN: ecco Keys

Al momento è disponibile in versione beta per Windows, macOS e Linux sotto forma di estensione Chrome dedicata. Entro maggio arriverà anche l’integrazione nell’app Android. Come funziona? Gli accessi e i codici di autenticazione memorizzati sono protetti dalla crittografia a conoscenza zero. Questo assicura che solo l’utente sia in grado di consultarli, attraverso la password principale creata al momento della configurazione dell’account. Nemmeno il team di ExpressVPN li può vedere.

Non avrai più bisogno di ricordare tutte le password e doverle reimpostare quando le dimentichi. Con ExpressVPN Keys, dovrai ricordare una sola password principale che sbloccherà il tuo gestore di password e ti garantirà l’accesso a tutte le tue credenziali crittografate, facendoti risparmiare spazio mentale e tempo.

Keys include alcune caratteristiche avanzate come un generatore di password complesse utile durante la creazione degli account, lo storage illimitato dei codici di accesso, la sincronizzazione con tutti i dispositivi via cloud, il completamento automatico dei moduli e la possibilità di importare o esportare l’elenco completo delle credenziali. Gli utenti che già si affidano alla Virtual Private Network per la loro navigazione online non devono sostenere alcuna spesa aggiuntiva per poterne beneficiare: la nuova funzionalità è compresa nel servizio ExpressVPN che tutela privacy e navigazione, offrendo 160 server distribuiti in 94 paesi, larghezza di banda senza limiti, il blocco automatico per ogni forma di tracciamento e molto altro ancora. Tra gli altri punti di forza, la possibilità di installarlo direttamente sul router per proteggere l’intera rete domestica, incluse Smart TV, console di gioco e Internet of Things.

