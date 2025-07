Antivirus e VPN su 10 dispositivi: l'offerta imperdibile di AVG

Con AVG Ultimate è possibile accedere al sistema antivirus di AVG e sfruttare anche la AVG Secure VPN, per una connessione sicura e privata grazie alla crittografia. Il costo del servizio è di 51,99 euro per un anno, con una spesa equivalente di 4,33 euro al mese e 30 giorni di garanzia di rimborso. Uno dei punti di forza dell’offerta è la possibilità di utilizzo multi-dispositivo: i software inclusi nel bundle, infatti, sono disponibili su 10 dispositivi in contemporanea (tra computer Windows, Mac, Android e iOS). Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di AVG, tramite il link qui di sotto.

Antivirus e VPN con AVG: cosa include la promo

Con AVG Ultimate è possibile accedere a una suite di protezione completa, con tanti strumenti pensati per garantire un accesso a Internet sicuro e senza rischi. Il sistema antivirus, in grado di offrire una protezione in tempo reale da virus, malware e altre minacce informatiche, si somma alla AVG Secure VPN, che permette di sfruttare la crittografia per una connessione privata e consente anche di aggirare blocchi geografici online.

Il bundle proposto da AVG, inoltre, la protezione contro i ransomware e contro i tentativi di phishing oltre al sistema per rilevare la sicurezza di una connessione Wi-Fi. Da segnalare anche la possibilità di utilizzare tool come AVG TuneUp e AVG AntiTrack, per migliorare le prestazioni del computer ed evitare il monitoraggio da parte degli inserzionisti durante la navigazione online.

Con l’offerta in corso, AVG Ultimate ha un costo di 51,99 euro per un anno con la possibilità di utilizzare i software su 10 dispositivi, tra computer Windows, Mac, smartphone e tablet. Per sfruttare subito la promozione basta premere sul box qui di sotto e completare l’attivazione. Ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.