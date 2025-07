Sicurezza e privacy senza compromessi con questa VPN: -81%

Sono tante le VPN disponibili, ma fai attenzione a non affidarti alla prima che incontri: in gioco ci sono la sicurezza e la privacy dei tuoi dati. Ecco perché è bene sceglierla in modo responsabile. Quella di Private Internet Access (oggi in sconto dell’81%) è proposta da un’azienda leader nel settore da oltre dieci anni ed è compatibile con tutti i sistemi operativi, così da poterla attivare ovunque: Windows, macOS, Linux, Android, iOS e altri ancora.

Perché scegliere la VPN di Private Internet Access

La sua rete è composta da server a 10 Gbps distribuiti in tutto il mondo, per una copertura globale che ti permetterà di accedere ai contenuti protetti da blocchi geografici e di aggirare le censure, soprattutto quando sei in viaggio. Non ci sono limiti in termini di banda o traffico, è integrata una tecnologia anti-tracciamento, protegge da tracker, malware e nasconde gli annunci pubblicitari durante la navigazione. I punti di forza non finiscono qui: scopri di più sul sito ufficiale.

Si tratta di un servizio 100% open source e che rispetta una rigorosa politica no-log, vale a dire che nessuna informazione sul tuo conto sarà mai raccolta, salvata o condivisa. In caso di necessità potrai rivolgerti a un supporto tecnico raggiungibile 24/7 e c’è la garanzia di rimborso che entro 30 giorni ti permetterà di recuperare l’intera cifra della sottoscrizione.

Ricapitolando: con l’abbonamento biennale a Private Internet Access ottieni l’accesso completo a tutte le funzionalità della VPN, uno sconto dell’81% sulla spesa e due mesi gratis. Vale a dire che, se decidi di attivarlo adesso, fino al settembre 2027 potrai navigare contando su una protezione totale per la sicurezza e la privacy. Il prezzo mensile di soli 1,99 euro è un affare da cogliere al volo. Attenzione: l’offerta sta per scadere.