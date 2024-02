ExpressVPN: naviga sicuro con -49% e 3 mesi gratis

Oggi puoi ottenere ExpressVPN con uno sconto del 49% se ti abboni per un anno e in più hai 3 mesi gratis. Stiamo parlando di una delle migliori VPN da utilizzare se ti trovi in Italia. Questo strumento ti permette di navigare in sicurezza, proteggendo i tuoi dati e la tua privacy.

Come funziona ExpressVPN e perché dovresti sceglierla

Il funzionamento di ExpressVPN è piuttosto semplice. Ti abboni, scarichi il software o l’app e la attivi prima di navigare. Scegli un server a cui connetterti e il tuo IP sarà mascherato, impedendo a qualcuno di tracciare la tua posizione. Per quanto riguarda l’Italia, ExpressVPN ha dei server a Milano, Napoli o Cosenza. Puoi comunque chiedere a ExpressVPN di scegliere il server milgiore per la tua rete.

Ovviamente la connessione sarà crittografata, in modo che i tuoi dati rimangano al sicuro. Una funzionalità essenziale se utilizzi spesso connessioni Wi-Fi pubbliche. In più, con la politica zero registri, ExpressVPN non conserva le attività dei propri clienti durante la connessione.

Come detto per beneficiare dello sconto del 49% per cento devi impegnarti per 12 mesi e avrai altri 3 mesi di abbonamento gratis. Se invece vuoi qualcosa più a breve termine puoi segliere tra:

1 mese a 12,47 €

6 mesi a 9,55 € al mese

Con tutte le tipologie di abbonamento puoi connettere fino a otto dispositivi tra pc, laptop, smartphone, tablet e router. Se poi per qualche motivo non ti ritieni soddisfatto dal servizio puoi chiedere il rimborso totale entro 30 giorni.

Scegliere ExpressVPN è un buon modo per tutelare la tua privacy online e proteggere i tuoi dati da possibili minacce. Per approfittare ora dello sconto e pagare solo 6,37 € al mese visita ora il sito e abbonati al piano biennale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.