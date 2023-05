ExpressVPN, nuovo server nella città di Napoli per celebrare lo scudetto

Per festeggiare la conquista dello scudetto del Napoli, dopo 33 anni di lunga attesa, ExpressVPN ha nelle scorse ore annunciato il lancio di un nuovo server nella città di Napoli. A partire dal 24 maggio, l’azienda leader nel settore della privacy e della sicurezza offre a tutti i suoi utenti la possibilità di connettersi al nuovo server. Gli appassionati di calcio avranno pertanto la possibilità di partecipare ai festeggiamenti per la vittoria del Napoli, indipendentemente da dove si trovino nel mondo.

Non dimentichiamo che la vittoria del Napoli segna la conquista del primo scudetto che la squadra ha ottenuto dagli anni Novanta. Come accennato, l’attesa è stata lunga e dopo ben 30 anni è giunta l’ora di festeggiare nel migliore dei modi. Per commemorare la vittoria del Napoli e la città partenopea ExpressVPN non poteva non omaggiare i consumatori con un nuovo server che mira ad ottimizzare ulteriormente la privacy di tutti.

È chiaro che incrementando il numero di server presenti sul territorio nazionale l’azienda pone come obiettivo la tutela della privacy e, conseguentemente, la soddisfazione dei suoi utenti per i servizi offerti. Il nuovo arrivo nella città di Napoli porta il numero di server a 3, andando ad affiancare quelli già presenti a Milano e Cosenza.

Con cosa ExpressVPN vuole omaggiare tutti i tifosi, ma anche comuni consumatori? Con un server che sarà in grado di fornire prestazioni ottimali, migliorando dunque la distribuzione della rete e garantendo agli utenti una velocità di connessione elevata. Gli utenti da ora in poi possono connettersi al nuovo server semplicemente cambiando la posizione del server all’interno dell’app ExpressVPN con “Napoli” e portare lo spirito di Napoli nella loro esperienza internet.

Per l’occasione non potevano mancare le parole del vicepresidente di ExpressVPN che, con entusiasmo, ha dichiarato;

Siamo entusiasti di lanciare il server a Napoli in occasione della storica vittoria, per festeggiare con i tifosi, la squadra di calcio e i nostri clienti italiani. Questa nuova posizione server non solo rende omaggio all’amore della città per il calcio e alla storica vittoria dello scudetto, ma espande anche la nostra infrastruttura per offrire un’esperienza online più sicura e privata durante questa importante occasione e oltre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.