ExpressVPN, offerta speciale: risparmia il 48% con 3 mesi extra gratis

Velocità di connessione superiore alla media, sicurezza online avanzata e compatibilità con tutti i dispositivi: queste le caratteristiche chiave di ExpressVPN, uno dei migliori servizi VPN oggi disponibili sul mercato. E a questo proposito, ti segnaliamo l’ultima promozione in corso sul sito ufficiale.

Il piano annuale della VPN di ExpressVPN è in sconto a quasi metà prezzo, grazie al 48% di sconto per 12 mesi. In più, gli utenti che sottoscriveranno il servizio nell’ambito dell’attuale offerta riceveranno tre mesi extra in regalo, con la possibilità di richiedere il rimborso gratuito entro 30 giorni dalla data di acquisto.

ExpressVPN in offerta a quasi metà prezzo

Facile capire perché si chiama così: ExpressVPN può contare su server VPN ultra-rapidi ovunque, grazie a un lavoro certosino di ottimizzazione portato avanti dai suoi tecnici. Eccellenti anche i numeri relativi alle posizioni dei server: ce ne sono migliaia in 105 Paesi di tutto il mondo, inclusi Stati Uniti, Regno Unito e Italia.

E se la velocità è una componente indispensabile in ogni VPN che si rispetti, lo è altrettanto la sicurezza. Anche qui ExpressVPN non delude, potendo fare sfoggio della tecnologia proprietaria TrustedServer, grazie alla quale nessuna informazione dei suoi clienti viene salvata su un hard disk, oltre che dell’utilizzo della crittografia AES-256, semplicemente la migliore del settore, e di una rigida politica no log.

Funziona poi su ogni piattaforma, garantendo la massima compatibilità con Windows, Max, Linux, router, Android e iOS. A proposito di ciò, confermiamo che la sua app può essere installata su tutti i dispositivi.

Grazie all’offerta in corso, è possibile attivare il piano di 12 mesi di ExpressVPN al prezzo di 6,67 euro al mese invece di 12,95 euro, con un risparmio del 48%. E se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può richiedere il rimborso entro 30 giorni.