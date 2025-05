Non rinunciare alla tua privacy: NordVPN a soli 3,09 €/mese

Se sei alla ricerca di un buon motivo per affidarti a una Virtual Private Network premium, qui te ne forniamo ben due per scegliere NordVPN: la sua tecnologia avanzata che tutela la privacy e la super offerta in corso. Con l’abbonamento biennale al servizio hai diritto allo sconto del 73% e 3 mesi gratis. Ciò significa che, se decidi di attivarlo ora, potrai navigare in modo anonimo e protetto fino all’estate 2027.

Naviga anonimo e al sicuro con l’offerta NordVPN

È la VPN composta da oltre 7.600 server distribuiti nel mondo, ai quali collegarsi con i propri dispositivi per ottenere un indirizzo IP localizzato nel territorio di riferimento. Così facendo è possibile aggirare i blocchi geografici ed evitare le censure. Tra i punti di forza c’è anche la crittografia avanzata applicata in automatico al traffico dati, sia in entrata che in uscita, per impedire a chiunque di intercettare le informazioni ricevute e quelle trasmesse. Per conoscere tutte le altre funzionalità integrate, visita il sito ufficiale.

Scegli la formula che preferisci tra Base, Plus e Ultimate. Ognuna è composta da diverse caratteristiche: la più completa include anche la protezione anti-malware per tenere lontani i virus, il blocco delle pubblicità e del tracciamento online, un password manager con breach scanner per ricevere avvisi immediati in caso di violazione e 1 TB di spazio sul cloud per l’archiviazione sicura dei file. Scopri di più nella pagina dedicata.

In definitiva, con l’offerta di NordVPN hai diritto allo sconto del 73% e a 3 mesi gratis per l’accesso al servizio. L’intero pacchetto è in promoziona al prezzo mensile di soli 3,09 euro, non lasciarti sfuggire l’occasione. Se non sarai soddisfatto, potrai richiedere un rimborso della cifra spesa entro 30 giorni dalla sottoscrizione.