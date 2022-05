ExpressVPN: sconto del 35% per la famosa VPN

Le Virtual Private Network sono ad oggi una delle migliori soluzioni per quanto concerne la protezione della privacy online.

Questo aspetto, spesso sottovalutato, coinvolge non solo chi naviga online attraverso il proprio computer ma anche chi lo fa da mobile. Proprio per questo motivo, è necessario ricorrere a servizi in grado di funzionare in entrambi gli ambienti senza particolari difficoltà. Il livello di sicurezza è un’altra priorità, così come l’impatto della VPN sulle prestazioni della connessione.

Insomma, individuare un servizio in grado di garantire tutte le suddette caratteristiche e di abbinarle a costi accettabili non è così semplice. Per fortuna, una delle piattaforme migliori del settore come ExpressVPN, ha deciso di proporre un’interessante offerta per i suoi nuovi clienti.

Chi non fruisce di uno strumento del genere dunque, deve cogliere l’occasione al volo per ottenere una VPN di alto profilo a un costo più che accettabile.

Tutta la sicurezza e la qualità di ExpressVPN a un prezzo più che conveniente

Che si tratti di un utilizzo legato all’aspetto sicurezza o che si voglia fruire di contenuti non accessibili nel nostro paese, ExpressVPN rappresenta una delle migliori soluzioni possibili.

Il servizio in questione offre ben 160 diversi server sparsi in più di 90 paesi: tutto ciò permette sia di evitare sovraccariche che di ottenere IP da qualunque location nel mondo.

Sotto il punto di vista della flessibilità poi, ExpressVPN non teme confronti. La VPN infatti, attraverso software e applicazioni specifiche, funziona su dispositivi Windows, macOS e Linux, su mobile (iOS e Android) ma anche su console da gioco e smart TV.

Tra i tanti tool inclusi nel servizio figura Threat Manager, utile per evitare i tracciamenti pubblicitari, il sistema TrustedServer per incrementare la protezione della privacy e tanto altro. A completare i tanti pregi della piattaforma, vi è un’assistenza disponibile 24 ore su 24, costituita da tecnici specializzati.

Quanto costa questa VPN? Grazie ai recenti sconti, ExpressVPN è ancora più conveniente. Con una sottoscrizione annuale infatti, è possibile ottenere il 35% di sconto. Ciò significa che è possibile ottenere il servizio pagando appena 8,32 dollari al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.