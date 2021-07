ExpressVPN: sconto 35% sul piano annuale

Tra le migliori soluzioni che permettono di nascondere il vero indirizzo IP del dispositivo, navigando in assoluto anonimato, c'è sicuramente ExpressVPN. Non è una delle più economiche, ma offre altre caratteristiche degne di nota, come velocità, stabilità e sicurezza. L'abbonamento annuale può essere sottoscritto al prezzo di 7,28 euro/mese, ottenendo un risparmio del 35%.

ExpressVPN: rimborso garantito e pagamento in Bitcoin

ExpressVPN garantisce privacy e sicurezza con una rete di oltre 3.000 server che si trovano in 160 città di 94 paesi. Oltre ai server fisici sono disponibili anche server virtuali che migliorano prestazioni e affidabilità. L'utente sceglie il paese desiderato (ad esempio quello che consente l'accesso a determinati servizi di streaming) e il traffico viene instradato attraverso un server che si trova in un paese con una connessione migliore.

La VPN utilizza la crittografia AES a 256 bit e diversi protocolli. Oltre ai tradizionali OpenVPN, L2TP/IPsec e IKEv2, ExpressVPN offre il protocollo proprietario Lightway. Tra le funzionalità più avanzate ci sono TrustedServer (i dati sono conservati solo in RAM), Network Lock (disattiva l'accesso ad Internet se cade la connessione con la VPN) e Split Tunneling (l'utente sceglie app e siti che devono passare dalla VPN).

ExpressVPN funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS, Apple TV, smart TV, PlayStation, Xbox, router e browser (Chrome, Firefox e Edge) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile utilizzare fino a 5 dispositivi contemporaneamente.

L'abbonamento per un anno costa 7,28 euro/mese, invece di 11,33 euro/mese. È possibile utilizzare diversi metodi di pagamento, tra cui carta di credito, PayPal e Bitcoin. L'utente può eventualmente sfruttare il rimborso garantito entro 30 giorni.