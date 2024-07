ExpressVPN: torna l'offerta speciale con 3 mesi gratis

È di nuovo online l’offerta speciale di ExpressVPN sul piano di 12 mesi, in promozione a 6,67 euro al mese per un anno invece di 12,95 euro per effetto del 49% di sconto. In più, il fornitore VPN aggiunge 3 mesi extra di servizio in regalo e il rimborso garantito entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Larghezza di banda illimitata ad alta velocità, assistenza clienti 24 ore su 24 (sette giorni su sette) e funzionalità di sicurezza extra rendono l’offerta di ExpressVPN una delle più interessanti all’interno del panorama VPN sia in Italia che all’estero.

ExpressVPN: il piano di 12 mesi è in sconto del 49%

Tra le funzionalità di privacy e sicurezza incluse in ogni abbonamento ExpressVPN si annoverano il blocco degli annunci e dei tracker, in aggiunta a un robusto password manager. Per eliminare gli annunci pubblicitari invasivi è sufficiente un tap nell’applicazione ufficiale della VPN, mentre per bloccare il tracciamento da parte degli inserzionisti ci si affida a Threat Manager, il servizio integrato da ExpressVPN per impedire che il proprio dispositivo comunichi con siti e tracker dannosi.

Sul fronte della privacy si segnalano anche l’utilizzo della migliore crittografia del settore (AES a 256 bit), la funzionalità kill switch che conserva i dati degli utenti al sicuro interrompendo il traffico Internet non appena la connessione VPN ha qualche problema, più la tecnologia TrustedServer, attraverso cui ExpressVPN offre la garanzia che nessun dato venga salvato su un hard disk.

In queste ore il piano di 12 mesi di ExpressVPN è in sconto del 49%, con gli utenti che possono attivarlo al prezzo scontato di 6,67 euro al mese invece di 12,95 euro. E qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si è liberi di sfruttare la garanzia di rimborso di 30 giorni.