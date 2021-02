ExpressVPN: veloce e sicura con sconto del 35%

Tra le VPN più veloci in assoluto c’è senza dubbio ExpressVPN. Gli utenti interessati ad una navigazione sicura, senza crollo delle prestazioni, possono sfruttare l’attuale offerta che prevede 12 mesi di abbonamento a 7,12 euro/mese, ottenendo quindi uno sconto del 35% rispetto al prezzo di listino.

ExpressVPN: velocità, sicurezza e privacy

ExpressVPN ha oltre 3.000 server in 160 posizioni di 94 paesi. L’utente ha quindi un’ampia scelta per visitare siti censurati (ad esempio in Cina) o aggirare le restrizioni geografiche dei servizi di streaming (ad esempio Netflix), nascondendo il vero indirizzo IP del dispositivo.

Tra le caratteristiche principali ci sono larghezza di banda illimitata, crittografia AES a 256 bit, nessun log della connessione, kill switch e split tunneling. La tecnologia TrustedServer garantisce la massima privacy, in quanto i dati sono memorizzati solo su RAM (non ci sono hard disk o SSD).

ExpressVPN funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS, Apple TV, smart TV, PlayStation, Xbox, router e browser (Chrome, Firefox e Edge) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile utilizzare 5 dispositivi contemporaneamente.

Attualmente il piano più conveniente è quello annuale a 7,12 euro/mese che permette un risparmio del 35%. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e Bitcoin. L’azienda offre anche il rimborso garantito entro 30 giorni.