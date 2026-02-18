 ExpresVPN è in offerta al prezzo più basso di sempre: è la VPN da attivare
Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN completa e sicura: ora è disponibile al prezzo più basso di sempre con lo sconto per i nuovi utenti.
Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN completa e sicura: ora è disponibile al prezzo più basso di sempre con lo sconto per i nuovi utenti.

Se siete alla ricerca di una nuova VPN illimitata, in questo momento, la soluzione giusta non può che essere ExpressVPN. Si tratta di una VPN “premium” che garantisce standard di sicurezza molto elevati oltre a una connessione sicura e senza alcuna forma di tracciamento.

Per tutti i nuovi utenti che scelgono il piano Base, con uso illimitato della VPN da 10 dispositivi in simultanea, è possibile attivare il servizio con un prezzo ridotto fino a 2,09 euro al mese, puntando sul piano di 2 anni + 4 mesi (con un risparmio dell’81%).

L’offerta è attivabile direttamente tramite il sito uffiicale di ExpressVPN e include 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti. Lo sconto disponibile oggi porta il servizio al prezzo più basso di sempre.

La migliore VPN da attivare oggi

Con ExpressVPN è possibile sfruttare una VPN illimitata che si caratterizza per la possibilità di criptare il traffico dati durante la navigazione, senza alcun rallentamento e limite di banda.

In questo modo, è possibile connettersi con una sicurezza maggiore, soprattutto quando l’accesso a Internet avviene da una rete non privata. In aggiunta, l’uso della rete sicura prevede una politica zero log e, quindi, non c’è alcuna forma di tracciamento dell’attività online dell’utente.

ExpressVPN include anche un network di migliaia di server che consente all’utente di “spostare” il proprio IP e, quindi, di navigare con un IP di un altro Paese per poter aggirare blocchi su base geografica e censure online. La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in simultanea.

Con la promozione in corso, ExpressVPN ora costa 2,09 euro al mese, scegliendo il piano di 2 anni + 4 mesi per un totale di 28 mesi di utilizzo. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per tutti i dettagli in merito basta premere sul banner riportato di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 feb 2026

