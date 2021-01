Extender AVM compatibile con reti mesh in sconto

Tra gli accessori di cui ormai non riusciamo più a fare a meno, senza dubbio ci sono i Wi-Fi extender, dei piccoli dispositivi utili a coprire le zone buie lasciate dal modem primario. In questo caso vogliamo proporvi uno dei migliori prodotti disponibili sul mercato: l’AVM Fritz!Repeater 600.

Extender Wi-FI AVM Fritz!Repeater 600: caratteristiche tecniche

Il prodotto di AVM non è molto diverso dagli altri della categoria. Basta infatti collegare il ripetitore ad una qualsiasi presa elettrica, e connetterlo alla rete primaria. Fatto ciò la connessione sarà pronta per l’utilizzo da qualsiasi dispositivo dotato di modulo Wi-Fi con una velocità di picco di ben 600Mbps. Sarà molto semplice inoltre trovare il posizionamento ideale, grazie ad un LED che cambia colore indicando così la ricezione ottimale.

A fare la differenza rispetto ai prodotti simili offerti dal mercato, è la compatibilità con le reti mesh. Il ripetitore infatti può essere utilizzato per generare una vera e propria rete mesh e coprire in questo modo l’intero locale, che si tratti di una casa piuttosto che di un negozio. A tal fine si può acquistare più di un ripetitore ed effettuare la configurazione guidata tramite app per costruire la propria rete. Si tratta di una soluzione veloce ed economica sia per appartamenti di medie e grandi dimensioni, che per locali commerciali che vogliono offrire un servizio aggiuntivo, o migliorarlo se già presente.

