Extender HDMI: niente cavi, ma occhio ai muri

Esistono innumerevoli soluzioni per portare un segnale audio/video da una fonte (un decoder, un pc o altro) a più televisori. L’utilità è grande: può servire in casa, ad esempio, per poter vedere su più televisori una certa trasmissione. Non è questione di contemporaneità: si potrebbe ad esempio portare il segnale del decoder Sky del salotto in una camera da letto, ma con l’impossibilità di far passare i cavi o con l’alto costo necessario per portare avanti un lavoro simile. In questi casi la soluzione wireless è fondamentale, ma non sempre è facile scegliere. Online si possono trovare numerosi modelli, di varia tipologia e con caratteristiche anche molto differenti, ma quasi tutti mettono avanti le mani: laddove ci sono muri tra la fonte del segnale e la destinazione, non si garantisce la corretta ricezione.

Trasmettitore HDMI wireless

Il motivo è chiaro: il segnale non è sempre sufficientemente limpido da poter portare un FullHD+audio verso la destinazione ed i terminali non sempre sono in grado di gestire un flusso simile quando tra le due parti si interpone un ostacolo. C’è invece un trasmettitore che promette garanzie maggiori, quantificando una promessa: entro i 50 metri di distanza, un muro non sarà un problema.

Si tratta del Marmitek TV Anywhere, coppia di trasmettitori con cui è possibile coprire con relativa facilità tutta una casa, potendo così portare il segnale in ogni stanza senza il rischio di veder immagini saltare al solo passaggio di una persona nei pressi del decoder. Il prezzo di 203,98 euro è giustificato dal fatto che i lavori ed il materiale necessari per ottenere lo stesso risultato via cavo implicherebbero un onere sicuramente più elevato.

La soluzione cablata, si sa, è inevitabilmente la migliore: costa meno e il risultato è blindato. Ma sono molti i casi in cui si tratta di una soluzione impraticabile e l’opzione wireless resta l’unica perseguibile. In questo caso è facile perdersi nel mare magnum delle offerte, ma Marmitek mette sul piatto una promessa maggiore che tra le recensioni sembra essere ben mantenuta. 203,98 euro, dunque, per cui ne vale la pena.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.