F-Secure FREEDOM VPN: sconto 20% per tre dispositivi

La software house finlandese offre diverse soluzioni per la sicurezza e la privacy. Una di esse è F-Scure FREEDOM VPN che permette di navigare in completo anonimato, evitando il tracciamento online e i tentativi di intrusione. L'abbonamento annuale per tre dispositivi costa solo 3,33 euro/mese.

F-Secure FREEDOM VPN: sconto del 20% per un anno

F-Secure FREEDOM VPN sfrutta i server posizionati in oltre 20 paesi per proteggere la navigazione online. La VPN nasconde il vero indirizzo IP del dispositivo, quindi è possibile accedere a siti censurati oppure aggirare le restrizioni geografiche dei servizi di streaming. Ciò garantisce anche la massima sicurezza, ad esempio quando si utilizza una rete WiFi pubblica.

Tra le funzionalità avanzate ci sono Split Tunneling (si possono scegliere le app che bypassano la VPN) e Kill Switch (blocca automaticamente l'accesso ad Internet, se cade la connessione alla VPN). F-Secure FREEDOM VPN supporta Windows, macOS, Android, iOS e Android TV. Con un singolo abbonamento è possibile proteggere un numero illimitato di dispositivi.

Sfruttando l'offerta attuale è possibile sottoscrivere l'abbonamento annuale per tre dispositivi a 3,33 euro/mese. La spesa totale è dunque 39,90 euro (sconto 20%). Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.