F-Secure: sconto 50% per antivirus e VPN

La software house finlandese ha annunciato due interessanti offerte (valide fino al 23 marzo) per F-Secure TOTAL e FREEDOME VPN. Gli utenti possono sottoscrivere l’abbonamento annuale all’antivirus e alla VPN, approfittando dello sconto del 50% sul prezzo di listino. Prima di completare l’acquisto è sufficiente inserire il codice coupon SALE21.

F-Secure: antivirus e VPN a prezzo ridotto

F-Secure TOTAL è una suite completa che offre la massima sicurezza durante la navigazione online con dispositivi Windows, macOS, iOS e Android. L’antivirus SAFE può bloccare virus, malware, ransomware e altre minacce che vengono rilevate in breve tempo grazie alla tecnologia cloud. È presente anche un’ulteriore protezione per le operazioni di banking e lo shopping.

Altre utili funzionalità sono il controllo genitori, il password manager, il monitoraggio dell’identità online, la ricerca dei dispositivi iOS e Android smarriti o rubati e l’inserimento automatico delle credenziali. Non manca la VPN con protezione Wi-Fi, antitracciamento e Kill Switch.

I prezzi variano in base al numero di dispositivi che si vuole proteggere (fino a 25) e alla durata dell’abbonamento (12 o 24 mesi). L’abbonamento annuale per 3 dispositivi costa 39,99 euro, sfruttando lo sconto del 50% con il codice coupon SALE21.

Gli utenti che cercano solo una valida soluzione per la navigazione sicura e privata possono acquistare F-Secure FREEDOME VPN. Anche per questo prodotto è possibile utilizzare il codice coupon SALE21 per risparmiare il 50%. L’abbonamento annuale per 3 dispositivi costa 24,95 euro. È possibile scgliere anche il piano per 5 o 7 dispositivi.