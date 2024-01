F-Secure Total: 2 anni per 5 dispositivi a metà prezzo

F-Secure Total è tra le migliori suite di cybersecurity al mondo. Nota per la sua efficacia contro minacce online e offline, è l’ideale per aumentare il livello di privacy sui tuoi device. Oggi acquisti 2 anni per 5 dispositivi a metà prezzo. L’offerta la trovi solo su Amazon. Meglio sbrigarsi perché sta andando a ruba visto il risparmio considerevole che non rinuncia a tutte le funzionalità incluse nella sua app multi-device. Conferma l’ordine e in pochissimo tempo ti arriva il codice di attivazione via email.

F-Secure Total: la sicurezza all in one per tutti

Evita rischi sul web e offline grazie a F-Secure Total, oggi in super promozione. Si tratta di un’ottima soluzione per mettere al sicuro la tua privacy e i tuoi dati personali, sempre e ovunque. Infatti, una volta installata l’app sui tuoi dispositivi ottieni tantissime funzioni molto interessanti e soprattutto efficaci:

antivirus in tempo reale per mettere al sicuro i tuoi device da malware e altre minacce online e offline;

in tempo reale per mettere al sicuro i tuoi device da malware e altre minacce online e offline; protezione da pagine web pericolose quando effettui operazioni bancarie, navighi o fai acquisti online;

da pagine web pericolose quando effettui operazioni bancarie, navighi o fai acquisti online; VPN senza limiti che crittografa la tua connessione dati e nasconde il tuo vero Indirizzo IP;

senza limiti che crittografa la tua connessione dati e nasconde il tuo vero Indirizzo IP; privacy e sicurezza sulle reti WiFi pubbliche e private;

pubbliche e private; monitoraggio dell’ identità per scoprire se i tuoi dati sono stati violati;

per scoprire se i tuoi dati sono stati violati; archivio password per generare, archiviare e gestire in modo sicuro e protetto le tue password accedendo in modo sicuro dai tuoi dispositivi;

per generare, archiviare e gestire in modo sicuro e protetto le tue password accedendo in modo sicuro dai tuoi dispositivi; protezione famiglia per gestire il tempo trascorso con i dispositivi, filtrare contenuti e controllare le installazioni delle app.

Approfitta subito di questa incredibile offerta! Il codice di attivazione ti arriverà via email non appena confermato l’ordine. Comunque per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.