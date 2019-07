Se in questi giorni state vedendo le bacheche dei social network letteralmente invase da versioni invecchiate degli amici non avete fatto a vostra insaputa un viaggio in avanti del tempo: è merito/colpa di FaceApp. Non si tratta di un’applicazione appena lanciata, bensì improvvisamente tornata in auge e diventata virale dopo che qualche celebrità l’ha usata per ritoccare un proprio selfie aggiungendovi qualche ruga.

FaceApp: i dubbi sulla privacy

Il successo fulmineo non ha mancato di sollevare qualche domanda in merito al trattamento delle immagini da parte di chi gestisce il servizio, la startup russa Wireless Lab. In particolar modo i dubbi riguardano la privacy. Sulle pagine di Telefonino abbiamo analizzato le policy, per capire quali informazioni vengono raccolte, con quali modalità e se avviene la condivisione con terze parti.

FaceApp conferma che le foto vengono caricate sui server della propria infrastruttura cloud (AWS e Google) per l’elaborazione e che talvolta vengono conservate per un periodo che non va oltre le 48 ore, in modo da evitare che gli utenti debbano trasmetterle nuovamente per eseguire altri editing e per analisi interne a fini statistici. La software house sottolinea inoltre di non rendere accessibili i file né le informazioni private a realtà esterne.

La risposta dello sviluppatore

In questo articolo riportiamo la replica alle preoccupazioni fornita dallo sviluppatore mediante un comunicato. È strutturata in sei punti che proponiamo di seguito in forma tradotta.