Tutti al cinema con Facebook Film

Facebook porta in Italia un nuovo servizio che, benché al momento estremamente scarno, promette un’esperienza utente decisamente interessante: si tratta di Facebook Film, la sezione del social network che promette di mettere in relazione gli utenti con i cinema e le pellicole cinematografiche. Prima dell’Italia il servizio è stato utilizzato e testato a fondo negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada.

Per raggiungere Facebook Film è sufficiente un click sul menu, all’apposita voce contrassegnata dall’icona della pellicola:

Facebook Film: cinema, titoli e biglietti

Due le sezioni disponibili su Facebook Film: “Film“, per poter accedere alle anticipazioni sulle nuove pellicole e per valutare l’opinione in proposito da parte dei propri amici, e “Cinema nelle vicinanze” per capire dove sia possibile recarsi per vivere al cinema la propria esperienza di visione. Quest’ultima sezione consentirà altresì di accedere direttamente all’acquisto del biglietto passando per il social network, aspetto che con ogni probabilità aprirà anche alla possibilità di accordi commerciali tra le parti.

Sebbene al momento sia possibile vedere la landing page del servizio (immediatamente attiva) e sia possibile coglierne il potenziale, in realtà sembrano essere ancora pochi i dati presenti: la prima partnership con le major è firmata dalla Warner, mentre ancora resta da capire quali siano le catene che porteranno le proprie sale cinematografiche sul sistema. Una delle prime immagini ufficiali rilasciate mostra ad esempio il biglietto acquistato presso un cinema UCI di Roma:

La procedura di acquisto prevede che, una volta chiusa la scelta di sala e poltrona, si riceva via mail o il codice a barre o il QR Code comprovanti l’acquisto. Presentandosi al cinema nel giorno e all’ora previsti, sarà possibile accedere mostrando all’ingresso semplicemente questa ricevuta.

L’integrazione con il resto del social network sarà ovviamente più profonda e non certo limitata alla sola landing page del servizio. Ad esempio, spiega Facebook, “per le persone che faranno like alla Pagina del film in uscita o in programmazione, saranno disponibili i pulsanti “Mi interessa” e “Controlla Orari”, che permettono di rimanere aggiornati sull’uscita del film nelle sale, nel primo caso, e di acquistare il biglietto con un solo clic direttamente sul sito del cinema“.