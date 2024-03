Facebook e Instagram down: cosa succede? (update)

Gravi problemi in corso per tutte le principali piattaforme del gruppo Meta: down per Facebook, Instagram, Messenger e Threads. Al momento non è noto cosa stia causando i problemi, ma il loro impatto è globale. WhatsApp sembra invece funzionare normalmente.

Il down di Facebook e Instagram del 5 marzo 2024

La conferma, come sempre avviene in questi casi, arriva dal portale Downdetector. Come si può notare dal picco delle segnalazioni inviate dagli utenti, qualcosa è andato storto a partire dalle ore 16:00 di oggi, martedì 5 marzo 2024.

Provando ad aprire l’applicazione mobile di Facebook compare il messaggio di errore che recita Sessione scaduta, effettuare nuovamente l’accesso con conseguente logout . Poco cambia su Threads, dove l’avviso è Spiacenti, si è verificato un errore , mentre la schermata principale di Instagram rimane bloccata su un caricamento eterno.

Come sempre accade in questi casi, gli hashtag #facebookdown e #instagramdown sono on fire e hanno già raggiunto i primi posti tra le tendenze su X.

Everybody checking twitter to see if facebook is down for everyone else #facebookdown pic.twitter.com/Yq1WTsfsqp — Pizza Dad (@Pizza__Dad) March 5, 2024

Nessuna comunicazione da Meta per quanto riguarda la natura del problema o le tempistiche necessarie per il ripristino.

Il down è globale, come si può leggere sulle testate di tutto il mondo e reso noto da NetBlocks.

La pagina Login Status di Facebook (che comunque fatica a caricarsi) conferma l’anomalia, affermando che i tecnici ne sono a conoscenza e già al lavoro.

Siamo a conoscenza di un problema che impatta sul login a Facebook. I nostri team di ingegneri stanno indagando attivamente per risolverlo il più rapidamente possibile.

Aggiornamento (05/03/2024, 17.08): ci sono problemi anche per gli utenti dei visori Quest, impossibilitati a effettuare il login ai loro account.

Aggiornamento (05/03/2024, 17.11): Andy Stone, responsabile della comunicazione di Meta, conferma il down per tutti i servizi del gruppo. Dove? Ovviamente su X.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now. — Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024

Aggiornamento (05/03/2024, 17.17): Elon Musk poteva forse lasciarsi sfuggire un simile assist a porta vuota? Questo il suo commento al down delle piattaforme concorrenti.

If you’re reading this post, it’s because our servers are working — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024

… articolo in aggiornamento