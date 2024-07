Server in cloud di Aruba: come potrebbero esserti utili?

Tra i servizi di server in cloud migliori sul mercato c’è anche quell0 di Aruba. Progettato per soddisfare le esigenze delle aziende moderne, Aruba Cloud Server offre una soluzione completa, affidabile e scalabile, capace di gestire qualsiasi tipo di carico di lavoro. L’obiettivo principale è fornire infrastrutture in public cloud, garantendo flessibilità e semplicità di gestione.

Peculiarità principale di questo servizio è la migrazione dal proprio data center on-premise al cloud, mai stata così agevole. Con Aruba Cloud Server, ridimensionare l’infrastruttura è un gioco da ragazzi. Attualmente, puoi usufruire di un’offerta imperdibile: fino a un anno di servizi gratuiti sul cloud di Aruba. Inoltre, i nuovi clienti possono testare i prodotti Aruba con un credito fino a 100 €.

Caratteristiche distintive dei server cloud di Aruba

Tra le principali caratteristiche dei server cloud di Aruba, la scalabilità è certamente il punto di forza. I server possono essere adattati in tempo reale al carico di lavoro, assicurando prestazioni sempre impeccabili. Le risorse hardware sono sempre pronte e disponibili, con traffico illimitato, permettendoti di gestire i processi senza la preoccupazione di eventuali limiti tecnici.

La sicurezza è ai massimi livelli. Aruba Cloud Server implementa misure di sicurezza avanzate per la protezione dei dati aziendali. Con data center situati in Italia, la sovranità dei dati è assicurata.

Inoltre, è garantiti anche la massima integrazione. Non si tratta cioè di un servizio isolato, ma fa parte di un ecosistema dove ogni componente, dai managed Kubernetes ai block storage, può essere facilmente integrato e gestito tramite la Cloud Management Platform di Aruba Cloud. Questo servizio è anche ideale per piattaforme di web hosting, ambienti di test, sviluppo e produzione, oltre ad applicazioni remote come VDI e ERP.

In conclusione, possiamo dire che i server cloud di Aruba rappresentano una soluzione efficiente sia in termini di costi che di prestazioni. L’integrazione con altri servizi Aruba e la sicurezza offerta dai data center locali rendono questa proposta davvero notevole. Se il tuo desiderio è passare da provider stranieri a uno italiano, questa è la soluzione perfetta.