Facebook e Instagram: limitazioni per i messaggi

Meta ha annunciato nuove limitazioni per i messaggi privati scambiati dai minorenni su Facebook e Instagram. Per impostazione predefinita non potranno essere contattati da utenti sconosciuti. L’azienda di Menlo Park ha inoltre migliorato i controlli parentali su Instagram.

Novità per la sicurezza dei minori

Meta ha introdotto diverse funzionalità per proteggere gli utenti più giovani, come quella che limita la visibilità di alcuni contenuti. La prima novità riguarda i messaggi privati/diretti. Gli utenti con età inferiore a 16 anni (18 anni in alcuni paesi) non riceveranno più DM da utenti che non seguono, indipendentemente dalla loro età (finora l’invio dei messaggi diretti era bloccato solo per gli utenti con età superiore a 19 anni).

In seguito alla nuova impostazione predefinita, i minorenni potranno ricevere messaggi o essere aggiunti ai gruppi solo da persone che seguono, non da sconosciuti. Su Facebook, invece, la ricezione di messaggi tramite Messenger sarà possibile solo dagli amici o da persone con cui i minorenni sono in contatto tramite telefono. La novità verrà segnalata con una notifica nella parte superiore del feed.

La supervisione parentale su Instagram è disponibile da marzo 2022 e permette ai genitori di seguire le attività dei figli. Ora verrà inviata una notifica quando il minorenne cambia la visibilità dell’account da privato a pubblico, la visibilità dei contenuti sensibili e l’impostazione relativa ai messaggi diretti. Il genitore riceverà una notifica e dovrà approvare o negare la modifica.

L’azienda di Menlo Park ha promesso inoltre il lancio di una funzionalità che blocca la ricezione di immagini indesiderate e inappropriate nei messaggi (anche nelle chat cifrate).