Facebook e Instagram senza pubblicità a 10 euro/mese (update)

Gli utenti che non vogliono vedere inserzioni personalizzate su Facebook e Instagram dovranno pagare 10 euro/mese. Questo è il piano illustrato da Meta durante un incontro avvenuto a settembre con il garante della privacy irlandese e l’autorità antitrust dell’Unione europea. Le prime indiscrezioni sull’abbonamento risalgono all’inizio di settembre.

Abbonamento per eliminare la pubblicità

Le entrate di Meta derivano quasi interamente dalla pubblicità. I garanti della privacy di vari paesi e la Corte di Giustizia dell’Unione europea hanno però vietato il tracciamento delle attività degli utenti su Facebook e Instagram per mostrare le cosiddette inserzioni comportamentali, senza un esplicito consenso (opt-in). Questa opzione dovrebbe essere disponibile entro fine ottobre.

L’azienda di Menlo Park avrebbe proposto alle autorità europee una soluzione alternativa. Accanto alla versione attuale dei social verrebbe introdotta una versione in abbonamento senza pubblicità. Il piano, denominato SNA (Subscription No Ads), prevederebbe il pagamento di 10 euro/mese per Facebook e Instagram su desktop, 6 euro/mese per ogni account aggiuntivo e 13 euro/mese per Facebook e Instagram su Android e iOS (per recuperare la commissione da versare a Google e Apple).

La proposta di Meta dovrà essere esaminata in dettaglio dalle autorità di Irlanda e Bruxelles per verificare il rispetto delle leggi in vigore, incluso il Digital Markets Act che vieta di combinare i dati raccolti da più servizi, senza il consenso dell’utente.

In seguito all’introduzione delle nuove leggi in Europa, le entrate pubblicitarie derivanti dalla raccolta dei dati degli utenti sono destinate a diminuire. Mark Zuckerberg ha dichiarato più volte che i servizi dell’azienda rimarranno gratuiti, ma ora avrebbe cambiato idea. Anche altri social, tra cui X e TikTok, potrebbero introdurre una versione a pagamento.

Aggiornamento

Un portavoce di Meta ha rilasciato questa dichiarazione in merito alle indiscrezioni del Wall Street Journal: