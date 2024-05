Google Messaggi: un bug distorce le GIF inviate dagli iPhone

Google Messaggi, l’applicazione di messaggistica di Google, sta attualmente sviluppando nuove funzionalità interessanti, come la possibilità di modificare i messaggi già inviati e conoscere l’identità degli sconosciuti se hanno un account Google collegato al numero.

Tuttavia, alcuni utenti stanno riscontrando un problema fastidioso: le GIF inviate dagli iPhone vengono convertite in immagini fisse distorte, con pixel mancanti.

Immagini distorte sugli smartphone Android

Nelle ultime settimane, il numero di segnalazioni riguardanti questo problema è aumentato significativamente. Su Reddit, molti utenti hanno espresso il loro disappunto, sottolineando che il problema si verifica anche su smartphone Android di diverse marche, come Samsung Galaxy e Pixel.

Le GIF difettose sembrano essere state inviate dagli iPhone tramite MMS, poiché iOS non supporta ancora l’RCS (Rich Communication Services). Tuttavia, non tutte le conversazioni tra iOS e Android sono interessate da questo bug, la cui origine rimane ancora sconosciuta.

Possibili soluzioni temporanee in attesa di una patch ufficiale di Google

In attesa di una soluzione definitiva da parte di Google, la comunità di utenti ha condiviso alcuni suggerimenti per tentare di risolvere il problema delle GIF distorte. Uno di questi consigli prevede la disattivazione di una funzione che velocizza l’invio delle foto. Per farlo, basta seguire questi passaggi:

Aprire Google Messaggi.

Cliccare sul proprio avatar nell’angolo in alto a destra.

Premere “Impostazioni” nell’applicazione Messaggi.

Disattivare l’opzione “Invia foto più velocemente”.

Questa soluzione ha funzionato per alcuni utenti, ma purtroppo non per tutti. Un’altra opzione, più drastica, consiste nell’eseguire un reset di fabbrica del dispositivo. Tuttavia, se non si è disposti a ricorrere a questa misura estrema, l’unica alternativa è attendere che Google rilasci una patch ufficiale per risolvere definitivamente il problema, accettando nel frattempo di ricevere GIF distorte.