Google Messaggi svelerà l'identità degli sconosciuti

Google sta sviluppando un aggiornamento per l’app Messaggi che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui gestiamo gli SMS provenienti da numeri sconosciuti. Questa nuova funzionalità in fase di sviluppo ilrivelerà nome del mittente all’interno della notifica quando si riceve un messaggio, anche se il numero non è presente in rubrica.

In questo modo, se il numero sconosciuto è collegato a un account Google, l’app Messaggi sarà in grado di identificare il contatto e mostrarne il nome direttamente nella notifica push, semplificando la gestione dei messaggi da mittenti non presenti tra i propri contatti.

A notare la nuova funzione è stato Android Authority, analizzando l’ultima beta di Messaggi di Google (messages.android_20240506_01_RC00.phone_samsung_openbeta_dynamic).

Google Messaggi: in arrivo i nomi degli sconosciuti nelle notifiche

Affinché questa funzione sia efficace, è necessario che il mittente abbia attivato il rilevamento del profilo. Attualmente, l’attivazione o la disattivazione di questa opzione richiede l’accesso all’account Google via web. Sebbene esista una pagina di supporto che illustra i passaggi necessari per farlo in Messaggi di Google, questi non sono ancora operativi poiché l’azienda sta ancora lavorando per aggiungere l’impostazione.

Nell’ultima versione beta, l’impostazione è presente ma nascosta per impostazione predefinita e non è possibile attivarla modificando l’APK.

Maggiore trasparenza e sicurezza

La visualizzazione del nome accanto a un numero sconosciuto non è una novità assoluta. Alcuni utenti beta hanno già avuto accesso a una funzione simile in precedenza. Tuttavia, la differenza sostanziale risiede nel fatto che ora i nomi verranno mostrati direttamente nelle notifiche dei messaggi, rendendo l’identificazione dei mittenti sconosciuti ancora più immediata e accessibile.

Questo aggiornamento di Google Messaggi offrirà agli utenti una maggiore trasparenza quando riceveranno messaggi da numeri sconosciuti non presenti in rubrica. Vedere il nome del mittente nella notifica, grazie al collegamento con l’account Google, permetterà di identificare più facilmente chi invia il messaggio.

Resta da capire se e quando questa funzionalità verrà effettivamente implementata, ma le premesse sono promettenti per migliorare l’esperienza utente e la sicurezza nelle conversazioni.