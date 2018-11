Facebook: messaggi dal passato, a volte ritornano

Un curioso bug ha colpito nelle ore scorse il sistema di comunicazione privata offerto da Facebook ai suoi utenti: in molti hanno visto comparire messaggi dal passato, come fossero appena stati scritti, inviati e recapitati, all’improvviso e senza alcun motivo apparente. Il social network ha ammesso la responsabilità per il comportamento anomalo, etichettandolo come la conseguenza di alcuni aggiornamenti software apportati alla piattaforma e non andati per il verso giusto.

Facebook: messaggi dal passato

Non è la prima volta che su FB si verifica un problema di questo tipo: nel 2015, poco dopo il lancio della funzionalità Accadde Oggi (in inglese On This Day), in tanti hanno visto riportare a galla ricordi poco piacevoli che erano invece stati destinati all’oblio. Colpa dell’algoritmo impiegato, non sufficientemente evoluto per distringuere tra una memoria che l’utente avrebbe piacere di rivivere e una che invece sarebbe meglio non andare a ripescare.

Tornando a oggi, non è dato in ogni caso a sapere in quanti abbiano incontrato il bug, trovandosi così a dover fare i conti con ricordi non sempre graditi. Proponiamo di seguito, in forma tradotta, uno dei molti tweet pubblicati sull’argomento.

Grazie Facebook per avermi inviato notifiche di messaggi spediti oltre un anno fa. Molti sono del mio partner, Dean, ora deceduto. Ho passato la mia serata avendo paura di qualsiasi cosa vedessi.

Thank you @facebook for sending me notifications of messages sent over a year old. Many were from the day my partner, Dean, passed away & now I've spent my evening in fear of what else I'm going to see. — Adam (@adamadzp) November 26, 2018

Problema risolto

Stando a quanto afferma un portavoce del social network in una dichiarazione affidata alle pagine del sito Mashable, ora il problema è del tutto risolto e i messaggi del passato non dovrebbero più tornare a tormentare gli utenti Facebook. Ad ogni modo, quanto accaduto può costituire un ennesimo spunto per riflettere su quante e quali memorie affidiamo alla piattaforma, quanti pezzetti delle nostre vite carichiamo nel suo archivio, per poi lasciarli lì, dormienti, finché qualcuno o qualcosa non li risveglia.