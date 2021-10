Facebook Messenger: chat di gruppo con Instagram

Oltre due anni fa, Mark Zuckerberg aveva svelato il piano di unificare i tre servizi di messaggistica. Il primo step è stato attuato con l'invio dei messaggi tra Messenger e Instagram. Ora Facebook ha aggiunto il supporto per le chat di gruppo. Altre funzionalità “cross-app” sono i sondaggi e Watch Together.

Chat di gruppo tra Messenger e Instagram

L'obiettivo ultimo dell'azienda di Menlo Park è offrire una completa interoperabilità tra Messenger, Instagram e WhatsApp. Dall'anno scorso gli utenti Instagram possono inviare messaggi diretti agli utenti Messenger. Ora la comunicazione cross-app è stata estesa alle chat di gruppo. È possibile quindi creare nuovi gruppi che includono contatti Messenger e Instagram.

Facebook ha inoltre aggiunto il supporto per i sondaggi ai messaggi diretti di Instagram e alle chat di gruppo, consentendo quindi la partecipazione a tutti gli amici, indipendentemente dal servizio utilizzato.

Una novità esclusiva di Messenger è Group Typing Indicators. Nella schermata della chat di gruppo vengono mostrati tre puntini e gli avatar per indicare chi sta scrivendo un messaggio. Sono stati inoltre aggiunti nuovi temi per le chat.

Dall'anno scorso è disponibile la funzionalità Watch Together che permette agli utenti Messenger di vedere insieme i video di Facebook Watch. Ora è possibile la visione condivisa anche per i video pubblicati nel feed di Instagram, inclusi quelli di Reels e IGTV.

La “fusione” con WhatsApp è più complicata, in quanto il servizio di messaggistica utilizza la crittografia end-to-end. Recentemente è stata introdotta per le chiamate audio/video di Messenger, mentre su Instagram non è ancora disponibile.