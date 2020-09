Facebook per le ONG con Spotlight: Social Good

È stata battezzata Spotlight: Social Good la serie di corsi di formazione online gratuiti annunciata oggi da Facebook e rivolta alle realtà ONG del paese: potranno beneficiarne fondazioni e associazioni non profit affrontando la fase di ripartenza dei progetti interrotti o sospesi a causa della crisi sanitaria degli ultimi mesi. Si inizierà l’1 ottobre per concludersi in dicembre.

Spotlight: Social Good su Facebook Blueprint

L’obiettivo è quello di trasmettere le conoscenze e le competenze necessarie a espandere le attività online, a sviluppare contenuti creativi e a fare un uso concreto degli strumenti digitali. Il tutto spiegato attraverso esempi di quanto già fatto in altri paesi. Verrà esposto tra le altre cose da formatori italiani come costruire la propria immagine online, in che modo parlare del brand sui social media, come mantenere i contatti con i propri sostenitori e le modalità di creazione di contenuti coinvolgenti e invitanti attraverso app gratuite.

Questo programma prevede una serie di classi virtuali intensive, progettate per fornire alle ONG, organizzazioni umanitarie ed enti di beneficenza, le competenze chiave per aumentare la loro presenza su Facebook e Instagram. Inoltre, serviranno a costruire una comunità, aumentare la consapevolezza e rafforzare la sostenibilità finanziaria. Andremo a trattare sei argomenti (dai principianti, alle soluzioni intermedie, fino a quelle avanzate) che porteranno, attraverso un viaggio di apprendimento mirato, a diversi livelli di competenza del marketing digitale.

Ogni corso includerà una sessione di Q&A per porre domande relative alle tematiche trattate così da comprenderle al meglio. Questi i titoli degli incontri in programma:

Costruisci la tua presenza online;

Incrementa la tua campagna fondi su Facebook;

Mantieni i rapporti con i tuoi sostenitori con Facebook;

Collabora con i Local Community Leader;

Best Practice creative;

Rendi scalabile la tua pubblicità su Facebook con Ads Manager.

L’iniziativa fa parte di Blueprint, piattaforma di formazione online che offre corsi gratuiti e mirati su come realizzare campagne pubblicitarie su Facebook e Instagram. Lanciata nel 2015, ha già visto iscriversi oltre due milioni di persone.