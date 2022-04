Facebook sta perdendo interesse verso i podcast

Per Meta non vi è alcun dubbio, oggigiorno la priorità su tutto devono averla il metaverso e i video. Non deve quindi sorprendere se alcune funzioni dedicate all’audio che erano state introdotte su Facebook lo scorso anno, sulla falsariga dell’entusiasmo per Clubhouse e in risposta a quanto già fatto da colossi del settore quali Spotify e Apple, saranno ridimensionate.

Facebook: chat room audio e podcast saranno tagliati fuori poco alla volta

Il riferimento, per la precisione, è alle chat room audio e ai podcast che, stando a quanto emerso nelle ultime ore, l’azienda di Mark Zuckerberg avrebbe intenzione di tagliare fuori poco alla volta, ma senza rinunciarvi del tutto, considerano pure che è stato notato un discreto coinvolgimento.

Da tenere presente che il timore che il social network potesse essere emarginato da questo mercato in fase di sviluppo aveva infatti spinto il team di Meta a canalizzare i propri sforzi verso i podcast, al punto tale che i dirigenti dell’azienda avevano in mente di avviare un programma di formazione per attirare i podcaster verso la piattaforma, programma che però non è stato mai realizzato.

Per cui, come comunicato a podcaster e creator nelle scorse ore, Facebook vorrebbe adesso promuovere maggiormente eventi nel metaverso e lo shopping online. La mossa risulta essere in linea con una riorganizzazione delle priorità di Meta successivamente ai risultati del quarto trimestre del 2021 che avevano segnalato un calo di utenti attivi giornalieri di Facebook, quasi certamente in seguito a varie vicende legate alla privacy e al disinteresse da parte dei giovani.