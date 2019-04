Facebook, WhatsApp e Instagram down: tutto fermo

Domenica difficile per il social network in blu e per le sue applicazioni: Facebook, WhatsApp e Instagram sono down. Impossibile collegarsi alla propria bacheca, pubblicare contenuti o accedere alle chat, sia da interfaccia desktop sia attraverso le applicazioni ufficiali.

Facebook, WhatsApp e Instagram down

Facebook non si apre, su WhatsApp le chat non funzionano e i messaggi inviati rimangono in sospeso, i profili di Instagram risultano irraggiungibili. La conferma di quanto il problema sia esteso arriva da siti come Downdetector che raccolgono le segnalazioni degli utenti: basta dare un’occhiata al grafico qui sotto per capire come l’intoppo abbia iniziato a manifestarsi poco prima delle ore 13:00. Al momento non è dato a sapere quale sia la natura dell’intoppo né quanto ci sarà da attendere per vedere ripristinata una situazione di normalità.

E come sempre accade in queste occasioni, gli utenti si riversano su Twitter per discutere di quanto sta accadendo: sono bastati pochi minuti per fare entrare hashtag come #whatsappdown o #instagramisdown fra i Trend Topic.

Sempre da Downdetector, la mappa che mostra le zone d’Europa maggiormente interessate dal problema, in questo caso relativamente a Instagram, sulla base delle segnalazioni ricevute.

Aggiornamento 14/04/2019, ore 14:21: primi segnali di ripristino dei servizi. L’infrastruttura di WhatsApp ha ricominciato a consegnare i messaggi inviati. Facebook risulta al momento ancora down e anche Instagram sembra in difficoltà.

Aggiornamento 14/04/2019, ore 14:55: il processo di ripristino prosegue a singhiozzo. L’accesso a Facebook e l’invio dei messaggi via WhatsApp sembrano tornare pian piano alla normalità, mentre su Instagram ancora tutto fermo.

Aggiornamento 14/04/2019, ore 15:45: tutto sembra essere tornato alla normalità. Il down di Facebook, WhatsApp e Instagram è ormai cosa passata. Non è chiaro cosa sia stato a causare il problema, che sembra aver interessato in particolare l’Europa. Possiamo tornare a condividere contenuti sul social network, a inviare messaggi nelle chat e a pubblicare le foto della nostra domenica.