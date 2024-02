FAI PRESTO! Gli Auricolari Wireless di Xiaomi a soli 19€ su Amazon!

Xiaomi è il colosso cinese famoso per gli smartphone e non solo. I suoi ottimi auricolari Redmi Buds 4 Active sono ora proposti a un prezzo folle su Amazon. A soli 19,99€, ti porterai a casa infatti degli auricolari con cancellazione del rumore e molto altro.

Tutte le caratteristiche degli auricolari Xiaomi

I Redmi Buds 4 Active sono dotati di un driver dinamico da 12 mm e la sintonizzazione avanzata di Xiaomi Acoustic Lab, permettendoti di goderti bassi ottimizzati e un’acustica eccellente.

Inoltre, ogni auricolare è dotato di un microfono ad alta sensibilità che riduce il rumore di fondo e le interferenze ambientali, garantendo chiamate sempre nitide e cristalline, indipendentemente dall’ambiente circostante. Potrai goderti conversazioni chiare e senza problemi, anche in ambienti rumorosi.

Con un’autonomia senza compromessi, gli auricolari ti offrono fino a 5 ore di riproduzione con una singola carica. E grazie alla custodia di ricarica portatile inclusa, potrai estendere l’autonomia fino a 28 ore. Quindi, potrai ascoltare la tua musica preferita per tutto il giorno e tutta la notte senza interruzioni.

Ma non è tutto: questi auricolari non solo suonano bene, ma affrontano anche ogni sfida. Con un design minimale e un grado di impermeabilità IPX4, sono progettati per resistere a pioggia, sudore e polvere, adattandosi perfettamente al tuo stile di vita attivo.

Infine, la connessione Bluetooth 5.3 garantisce un’esperienza senza problemi. Con un consumo energetico ridotto, una maggiore stabilità del segnale e una migliore resistenza alle interferenze, potrai godere di una connessione stabile e affidabile, anche in ambienti affollati e con molti dispositivi connessi.

Questi auricolari di Xiaomi sono completi e adatti a qualsiasi utilizzo. Una vera e propria manna dal cielo per soli 19,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.