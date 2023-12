FAI PRESTO: la Friggitrice ad Aria Moulinex sta andando a ruba!

La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe ti offre una modalità sana e gustosa di preparare i tuoi piatti preferiti grazie alla tecnologia Rapid Air, che utilizza il flusso d’aria calda per cuocere i cibi. Questo processo crea una crosticina esterna croccante e saporita, mantenendo al contempo la morbidezza interna.

Con ben 4 modalità di cottura (friggere, arrostire, grigliare e cuocere) questa friggitrice ti consente di preparare una vasta gamma di piatti, dal classico pollo arrosto e patatine fritte a torte e pizze deliziose. Dotata di 8 programmi preimpostati, tra cui patatine fritte, cotolette, gamberetti, torte, pizza, pesce, grill e arrosto, la friggitrice semplifica la tua esperienza culinaria, permettendoti di cucinare in modo semplice e veloce i tuoi piatti preferiti.

Il selettore di temperatura, regolabile da 80 °C a 200 °C, ti offre la flessibilità necessaria per ottenere risultati ottimali con ogni ricetta. Con una capacità di 4,2 litri, la friggitrice è in grado di preparare fino a 6 porzioni, ideale per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia.

Il controllo intuitivo è reso possibile dal pannello touchscreen digitale e dal timer elettronico, che offre la funzione di spegnimento automatico e un allarme acustico. La pulizia è agevolata grazie ai componenti rimovinili, lavabili in lavastoviglie. Inoltre, il cestello rimovibile contribuisce a tenere l’olio in eccesso, facilitando la manutenzione.

Fino al 31 dicembre 2023, inoltre, l’acquisto di una friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe include un regalo speciale: un anno di abbonamento gratuito alla rivista di GialloZafferano!