FAI PRESTO! Quest'Aspirapolvere Elettrico è SCONTATO del 76%!

L’offerta che vi andiamo a proporre ha davvero del pazzesco. L’aspirapolvere senza fili ed elettrico YISORA, dotato di un sacco di caratteristiche interessanti, è in fortissimo sconto. Parliamo del 76% in meno rispetto al prezzo di listino che la fa crollare a soli 94,99€ anziché 399,99€: si tratta di uno sconto di ben 305,00€!

Tutte le caratteristiche dell’aspirapolvere YISORA

L’aspirapolvere YISORA N300, alimentato da un potente motore da 175 W, offre un’aspirazione potente e sorprendente, in grado di aspirare con facilità peli di animali domestici, polvere, detriti e briciole. Questo dispositivo si distingue per le sue due modalità di aspirazione: la modalità massima, perfetta per una pulizia profonda, e la modalità standard, ideale per un’efficace pulizia quotidiana.

Dotata di una batteria a lunga durata, composta da 6 celle da 2200 mAh, assicura fino a 40 minuti di autonomia in modalità minima e 25 minuti in modalità standard. Grazie a questa autonomia, puoi dedicarti alla pulizia della tua casa senza interruzioni fastidiose per la ricarica dell’aspirapolvere.

Il sistema di filtraggio ad alta efficienza è un punto di eccellenza, con la tecnologia ciclonica a 5 stadi e una rete ad alta densità che cattura il 99,99% delle particelle di polvere microscopiche fino a 0,1 micron. Tale precisione garantisce che l’aria di scarico sia più pulita e che l’aria che respiri risulti più salutare. Inoltre, il design intelligente “One-Button Dust Dumping” semplifica il processo di svuotamento del contenitore della polvere, aggiungendo praticità all’esperienza di pulizia.

Da sottolineare la versatilità dell’aspirapolvere, che si presenta come un dispositivo multifunzione 6 in 1. Grazie alla spazzola per pavimenti motorizzata aggiornata, alla fessura lunga e alla spazzola 2 in 1, questo aspirapolvere può essere facilmente convertito in un dispositivo portatile o in un leggero aspirapolvere senza fili.

Semplifica le tue pulizie domestiche con l’aspirapolvere YISORA. Pagala solo 94,99€ grazie all’incredibile sconto del 76%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.