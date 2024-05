Fai qualcosa per la tua privacy online! Surfshark VPN a partire da 2€

È il momento di fare qualcosa per la tua sicurezza e privacy online. Troppe volte, infatti, non ci accorgiamo di quante informazioni lasciamo navigando in rete. Diventare “invisibili” si può, grazie a una VPN come Surfshark: questo servizio permette di incanalare la tua connessione attraverso un tunnel crittografato, al cui interno nessuno potrà mai vedere ciò che fai. In più risparmi anche: se sottoscrivi un nuovo abbonamento a Surfshark, infatti, ottieni fino all’86% di sconto.

Scopri quanto sei sicuro con Surfshark

Surfshark VPN offre tre piani flessibili, adatti alle esigenze di tutti:

Starter : a soli 2,19 euro al mese con uno sconto dell’86%, questo piano è ideale per proteggere la tua navigazione quotidiana

: a soli 2,19 euro al mese con uno sconto dell’86%, questo piano è ideale per proteggere la tua navigazione quotidiana One : con uno sconto dell’83%, a soli 2,69 euro al mese, questo piano offre una sicurezza completa

: con uno sconto dell’83%, a soli 2,69 euro al mese, questo piano offre una sicurezza completa One+: con uno sconto del 76%, a soli 4,29 euro al mese, questo piano assicura la massima protezione delle tue attività online e dei tuoi dispositivi

Tutti i piani includono anche 3 mesi di servizio gratuito, offerto da Surfshark. Tra le funzionalità incluse sottolineiamo: auto-connect, kill switch e split tunneling. Avrai inoltre a disposizione una rete di oltre 3200 server VPN, distribuiti in più di 100 Paesi, per navigare ad alta velocità “nascondendo” il tuo indirizzo IP senza problemi.

Alcuni piani Surfshark, nello specifico One e One+, offrono oltre alla VPN anche un antivirus integrato e un sistema alert per segnalare le fughe dati. Surfshark è compatibile con tutti i principali dispositivi e sistemi operativi, tra cui anche Linux e le Fire Stick TV. Funziona anche sui browser come Chrome, Firefox ed Edge installando le apposite estensioni, ma puoi anche impostarlo sul tuo router, console di gioco e smart TV.

Non farti cogliere impreparato: Surfshark VPN garantisce tariffe convenienti, funzionalità avanzate e servizio clienti affidabile, proponendo al tempo stesso prezzi economici. Con la promozione in corso, infatti, otterrai uno sconto fino all’86% sui piani selezionati. Infine, Surfshark offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.