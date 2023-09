Fair share: accordo tra Netflix e SK Broadband

Netflix e SK Broadband (sussidiaria di SK Telecom) hanno annunciato l’avvio di una partnership strategica per fornire una migliore esperienza di intrattenimento ai rispettivi clienti. L’accordo sancisce la fine dello scontro legale avviato a fine 2019, quando l’operatore coreano aveva presentato una denuncia alla KCC (Korea Communications Commission) per chiedere all’azienda statunitense di pagare l’uso della larghezza di banda e la manutenzione della rete.

Fair share alla coreana

Le discussioni sul cosiddetto fair share sono iniziate da molti mesi anche in Europa. I principali operatori di telecomunicazione hanno chiesto alle Big Tech di contribuire alle spese di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture di rete. La Commissione europea ha avviato una consultazione sull’argomento. In base ai risultati, la maggioranza dei paesi è contrario alla “tassa” (l’Italia è favorevole).

SK Broadband aveva evidenziato il problema a fine 2019, quando ha denunciato Netflix alla KCC. L’azienda californiana aveva chiesto al tribunale se fosse obbligata al pagamento di una commissione per l’uso della rete dell’operatore. Il giudice aveva dato ragione a SK Broadband, quindi Netflix aveva presentato appello.

In seguito al successo della serie Squid Game, trasmessa in streaming su Netflix, l’operatore aveva rilevato un notevole incremento di traffico, quantificando l’incremento dei costi in circa 23 milioni di dollari. Le due parti hanno trovato un accordo extragiudiziale, interrompendo lo scontro legale.

Le due aziende offriranno abbonamenti che combinano Netflix con i piani di SK Broadband e SK Telecom. Saranno disponibili per gli utenti coreani nel primo semestre 2024. Non sono noti i termini economici dell’accordo.