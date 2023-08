Falcon AI: il nuovo modello AI di linguaggio open source

Falcon AI e il modello di linguaggio open source che vuole rivoluzionare il campo dell’intelligenza artificiale generativa, sviluppato e rilasciato dal Technology Innovation Institute, un’istituzione di ricerca degli Emirati Arabi Uniti. Ma nello specifico sono presenti due modelli di Falcon, Falcon-40B, che è il modello da 40 miliardi di parametri, e Falcon-7B, il modello da 7 miliardi di parametri.

La rivoluzione Open Source

Falcon AI è un modello di linguaggio di grandi dimensioni open source che offre molte opportunità per i programmatori e gli utenti. Essendo open source, Falcon AI non ha restrizioni di licenza e può essere usato per creare applicazioni commerciali personalizzate. Inoltre, l’open source favorisce la collaborazione, l’innovazione e la trasparenza nella comunità dei programmatori.

L’open source consente di migliorare le proprie competenze, di condividere le proprie idee, di ricevere feedback e contributi dalla comunità. Ma permette anche di risolvere più facilmente i problemi e di creare software innovativi e personalizzati con una maggiore qualità e sicurezza.

Per quanto riguarda invece gli utenti, i benefici sono diversi, infatti possono adattare il software alle proprie esigenze, di verificare la qualità e la sicurezza del codice, di risparmiare sui costi e di partecipare al miglioramento del software.

Come funziona Falcon AI

Falcon AI è un modello di linguaggio preaddestrato su un enorme campo di testi provenienti dal web, che comprende oltre 500 miliardi di parole in 100 lingue diverse. Il modello ha una capacità di 1,5 trilioni di parametri, superando di gran lunga i modelli precedenti come GPT-3 e T5.

Falcon AI riesce a confrontare diverse versioni dello stesso testo, alcune originali e altre alterate, per apprendere le caratteristiche semantiche e sintattiche del linguaggio naturale.

In questo modo, il modello è in grado di capire il significato, il contesto e la coerenza dei testi, e di generare testi rilevanti e plausibili a partire da una parola chiave, una frase o un breve paragrafo.

Falcon AI offre anche la possibilità di adattare il modello a specifici domini o applicazioni, consiste nel fornire al modello alcuni esempi del tipo di testo desiderato, per guidare la sua generazione. In questo modo, il modello può produrre testi personalizzati e pertinenti a vari scopi e settori.

Come usare Falcon AI

Per usare Falcon AI, ci sono due opzioni principali usare l’interfaccia web, si tratta di un sito web che permette di interagire con il modello in modo semplice e intuitivo. Per l’utilizzo si può procedere su HuggingFace che ha creato uno spazio per il modello Falcon-40B-Instruct, per creare applicazioni di chat con dati conversazionali, chiamato demo Falcon-Chat.

Dopo aver raggiunto la pagina demo di Falcon-Chat, per procedere con la conversazione sarà sufficiente inserire ciò che si desidera nel campo vuoto sotto “Type an input and press Enter”, per poi procedere “Invio”. A questo punto si riceverà immediatamente la risposta da parte di Falcon.

Si parla di un’anteprima sperimentale con dei limiti, la demo è limitata a una sessione di circa 1.000 parole. Il suo scopo è quello di mostrare le funzioni Falcon-40B, e per illustrare l’impatto e i suoi limiti.

Oppure procedere usando la libreria Python, si tratta di un modulo Python che permette di integrare il modello in altri progetti o applicazioni. Per farlo, è necessario installare la libreria con il comando: pip install falcon-ai e importarla nel proprio codice con il comando: import falcon_ai.

La libreria offre diverse funzioni per interagire con il modello, come generate, che permette di generare testi a partire da una parola chiave, una frase o un breve paragrafo, o adapt, che permette di adattare il modello a specifici domini o applicazioni fornendo alcuni esempi del tipo di testo desiderato.

I vantaggi di Falcon AI

La sua competitività con i modelli all’avanguardia, lo fa eccellere nella classifica OpenLLM e raggiungere prestazioni simili a quelle di modelli già presenti. Falcon AI offre diversi vantaggi per chi vuole usare o sviluppare applicazioni basate sul linguaggio naturale. Tra i vantaggi di Falcon AI, troviamo:

Open source e accessibilità : Falcon AI è un progetto open source, che gli consente di essere accessibile e verificabile da chiunque per la ricerca e l’utilizzo commerciale. Inoltre, il modello è accessibile tramite una semplice interfaccia web o tramite una libreria Python;

: Falcon AI è un progetto open source, che gli consente di essere accessibile e verificabile da chiunque per la ricerca e l’utilizzo commerciale. Inoltre, il modello è accessibile tramite una semplice interfaccia web o tramite una libreria Python; Architettura ottimizzata : per generare testo con meno potenza di calcolo rispetto ad altri modelli come GPT-3;

: per generare testo con meno potenza di calcolo rispetto ad altri modelli come GPT-3; Alta qualità : Falcon AI produce testi coerenti e pertinenti, la sua qualità dei dati di addestramento, gli conferisce una maggiore coerenza e affidabilità nelle sue risposte

: Falcon AI produce testi coerenti e pertinenti, la sua qualità dei dati di addestramento, gli conferisce una maggiore coerenza e affidabilità nelle sue risposte Flessibilità e personalizzazione: Falcon AI offre la possibilità di adattare il modello a specifici domini o applicazioni, può produrre testi personalizzati e pertinenti a vari scopi e settori.

Tuttavia anche se Falcon AI è uno dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni più recenti e performanti nel campo dell’intelligenza artificiale generativa, non è esente da limiti e sfide.

È quindi necessario, sia da parte degli sviluppatori che degli utenti di Falcon AI, porre sempre una maggiore attenzione e ricerca a ciò che si genera con l’intelligenza artificiale.