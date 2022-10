Fallout 3 gratis su PC, ma per pochi giorni

Uno dei capolavori del catalogo Bethesda è gratis nella sua versione PC: stiamo parlando di Fallout 3, action-RPG dallo stile open world e dall’ambientazione post-apocalittica pubblicato nel 2008. Per poter reclamare la propria copia è sufficiente collegarsi allo store di Epic Games e aggiungerlo alla propria libreria. C’è tempo per farlo fino al pomeriggio di giovedì 27 ottobre, dopodiché tornerà a costare 19,99 euro.

Epic Games: ora Fallout 3 GOTY è gratis

Una volta collegato all’account, sarà possibile scaricarlo e installarlo sul computer quando si vorrà, senza alcuna limitazione. Il titolo non ha bisogno di presentazioni: si tratta di un capolavoro promosso da un rating pari a 91 su Metacritic, a testimonianza della profondità del suo gameplay. L’anno successivo all’uscita è stato eletto Ultimate Game of the Year dai Golden Joystick Awards. Ecco il testo introduttivo.

Preparati per il futuro. Esplora il gioco più acclamato del 2008 come mai prima d’ora con Fallout 3: Game of the Year Edition. Crea un personaggio a tua scelta e immergiti in un mondo post-apocalittico dove lotti senza tregua per la sopravvivenza.

Come scritto, quella proposta gratuitamente da Epic Games è la Game of the Year Edition che include tutte le cinque espansioni pubblicate in seguito al lancio ovvero Operation. Si tratta dei pacchetti intitolati Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout e Mothership Zeta.

A livello di gameplay, Fallout 3 ha rivoluzionato la serie dopo il passaggio da Interplay a Bethesda, introducendo la grafica in tre dimensioni e il combattimento in tempo reale. Cambiamenti importanti, ma curati nei minimi dettagli e che hanno convinto sia il pubblico sia la critica. Fino al secondo capitolo, infatti, si aveva a che fare con una visuale isometrica e con battaglie a turni.