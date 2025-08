INPS ha eliminato un'app dagli store mobile

Tra le ultime novità introdotte da INPS nella sua applicazione Mobile (Android, iOS) ci sono anche quelle relative al Portale Prestazioni Welfare. Si tratta dell’interfaccia che consente di presentare online, in modo semplice e veloce, le domande per partecipare ai bandi di concorso. È un servizio rivolto a utenti e pensionati iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, alla Gestione Assistenza Magistrale e alla Gestione ex IPOST.

INPS Mobile integra Portale Prestazioni Welfare

La diretta conseguenza è la decisione presa dall’Istituto e annunciata nei giorni scorsi di rimuovere l’app dedicata INPS Welfare – GDP da Google Play e da App Store. Ora l’applicazione INPS Mobile integra le seguenti funzionalità dedicate al Portale Prestazioni Welfare.

Consultare domande: gli utenti possono consultare tutte le domande presentate per partecipare ai bandi di concorso, verificando lo stato di lavorazione della pratica.

Consultare bandi in corso: è possibile visualizzare i bandi per cui è ancora permesso presentare la domanda di partecipazione e, se previste, le relative integrazioni.

La nuova applicazione, tra novità e recensioni

L’app di INPS è stata rinnovata completamente nel dicembre scorso con la distribuzione della versione 4.0 (attualmente su Android e iOS è giunta alla 4.1.12). Si è trattato di un major update con un importante restyling dell’interfaccia pensato per migliorare l’esperienza utente, introducendo la possibilità di personalizzare la schermata principale e l’immancabile inclusione dell’intelligenza artificiale.