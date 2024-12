INPS aggiorna la sua app: le novità della versione 4.0

È da segnalare un importante aggiornamento per INPS Mobile, l’applicazione dell’istituto. Il major update appena distribuito l’ha portata alla versione 4.0, almeno nelle sue edizioni destinate ad Android e iOS. Sulla piattaforma AppGallery dedicata agli smartphone HUAWEI risulta invece ancora ferma alla 3.23.

INPS Mobile si aggiorna: la versione 4.0 dell’app

Le novità introdotte riguardano anzitutto l’interfaccia e l’esperienza utente. C’è anche la possibilità di personalizzare la schermata principale e non manca un tocco di intelligenza artificiale (come leggiamo dal comunicato). I passi in avanti consentono di eseguire un più facile controllo dello stato delle domande e dei pagamenti, di scaricare agevolmente i cedolini e le certificazioni e di consultare in modo più facile le informazioni previdenziali, compreso l’estratto conto contributivo.

La nuova versione è descritta come ancor più orientata all’utente . Riportiamo di seguito le parole di Massimiliano D’Angelo, direttore centrale di INPS per la tecnologia informatica e l’innovazione, raccolte in un articolo di Repubblica.

Rispetto a oggi facciamo un notevole passo avanti nell’accessibilità e nella personalizzazione dei servizi. Tutto sarà più facile e l’utente potrà scegliere l’ordine dei servizi che vuole vedere per primi nella schermata iniziale perché sono quelli che usa di più.

Per il primo accesso è richiesta l’autenticazione attraverso le credenziali SPID oppure con CIE (la carta di identità elettronica), successivamente sarà sufficiente inserire il PIN di sblocco.

L’applicazione di INPS include un totale pari a 40 servizi, inerenti tra le altre cose alla dichiarazione ISEE e alla verifica dello stato di una domanda NASpI. Inoltre, anche senza login, ora è possibile accedere al simulatore PensAMi (Pensione A Misura) per scoprire quando si sarà possibile andare in pensione e a quello per l’Assegno Unico e Universale.

Stando al comunicato ufficiale, l’applicazione ha fatto registrare 3,66 milioni di download nel 2024, con una media di accessi giornalieri che supera i 500.000.