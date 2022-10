Family Link e Google TV: migliora la sicurezza

L’azienda di Mountain View ha annunciato interessanti novità per Family Link e Google TV. L’app di controllo parentale per Android e iOS è stata completamente rinnovata con un’interfaccia più semplice. I genitori possono accedere al servizio anche tramite browser. Per quanto riguarda il servizio di streaming sono state introdotte tre nuove funzionalità che permettono di creare un’esperienza a misura di bambino.

Novità per Google Family Link e Google TV

L’app Family Link, disponibile da cinque anni, permette di gestire da remoto la “vita digitale” dei più piccoli, impostando i limiti di tempo, bloccando/approvando le app e visualizzando le attività online. Google ha ora deciso di modificare l’interfaccia, dopo aver ricevuto utili suggerimenti dai genitori.

Nella parte inferiore della schermata home ci sono tre schede: Highlights (In evidenza), Controls (Controlli) e Location (Posizione). La prima consente di vedere i tempi di utilizzo di ogni app, le ultime app installate e quanto tempo il figlio è rimasto online. La seconda permette di stabilire il tempo di utilizzo, i permessi e le restrizioni. Con la funzionalità Today only (solo oggi) è possibile scegliere i limiti di tempo per un solo giorno, senza cambiare le impostazioni generali.

La terza scheda permette ai genitori di vedere la posizione dei figli sulla mappa. Google ha infine aggiunto un centro notifiche. Toccando la campanella in alto a destra vengono mostrare le richieste inviate dai figli per scaricare o acquistare un’app e accedere ad un sito bloccato. Il servizio è ora accessibile anche tramite sito web.

Da oltre un anno sono disponibili i profili per i bambini su Google TV. L’azienda di Mountain View ha introdotto tre nuove funzionalità. I genitori possono creare una watchlist per i figli, scegliendo i contenuti per ogni profilo. Nella schermata home di ogni profilo vengono inoltre mostrati i suggerimenti per film e serie TV in base all’età.

Infine è possibile scegliere i contenuti che i figli più grandi possono vedere su YouTube. Tutte le novità elencate saranno disponibili gradualmente nei prossimi giorni su Chromecast con Google TV (HD), Chromecast con Google TV (4K) e le smart TV di Hisense, Sony, Philips e TCL.