Chromecast con Google TV (HD) arriva in Italia

A meno di un mese dall’annuncio, ecco debuttare in Italia il nuovo Chromecast con Google TV (HD). Da oggi è disponibile per l’acquisto nel nostro paese, al prezzo di 39,99 euro con spedizione gratuita e consegna in un solo giorno: se lo ordini subito, domani sarà collegato alla tua TV.

Ecco il nuovo Chromecast con Google TV (HD)

Si tratta della versione più economica del modello 4K, pensata per chi non dispone di un televisore Ultra HD e non ha dunque bisogno di questa caratteristica. Garantisce il supporto a tutte le piattaforme di streaming più famose: Disney+, DAZN, Netflix, YouTube, Prime Video e così via. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto su Amazon.

Abbiamo mantenuto lo stesso spirito con tutti i nostri dispositivi Chromecast e Chromecast con Google TV (HD) non fa eccezione. Si presenta con lo stesso design compatto e sottile del Chromecast con Google TV (4K). Si infila ordinatamente dietro il televisore e l’installazione è semplice e veloce.

In dotazione il telecomando con microfono integrato per l’interazione con l’intelligenza artificiale dell’Assistente Google. Torna utile per cercare i contenuti da riprodurre, per controllarli e per porre domande di tutti i giorni Che tempo farà domani? oppure Com’è il traffico per andare al lavoro? , utilizzando semplicemente la propria voce.

Naturalmente, avrete ancora accesso alle vostre funzioni Chromecast preferite, come il casting dal telefono, la condivisione delle foto di Google sul televisore e il casting delle videochiamate di Google Meet sul televisore, in modo da poter partecipare a una call di lavoro o a una lezione comodamente seduti sul divano.

Come visibile nell’immagine qui sopra, nella confezione di Chromecast con Google TV (HD) sono inclusi un alimentatore, il cavo di alimentazione con lunghezza pari a 1,5 metri e due batterie AAA.