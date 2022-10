Android 12 arriva su Chromecast con Google TV

Giunto sul mercato ormai un paio di anni fa, il Chromecast con Google TV dotato di supporto alla risoluzione 4K (Ultra HD) riceve oggi un aggiornamento software che introduce il passaggio ad Android 12. L’update è già in fase di distribuzione, portando con sé alcune novità di rilievo che passeremo in rassegna a breve nel corso dell’articolo.

Chromecast con Google TV (4K): ecco Android 12

Per dare il via subito al download e all’installazione del pacchetto è sufficiente recarsi all’interno delle “Impostazioni”, selezionare la voce “Sistema” e infine il comando “Aggiornamenti di sistema”. Riportiamo di seguito il changelog completo: contiene alcuni passi in avanti che faranno piacere a chi si affida al device per le proprie sessioni di streaming.

Passaggio del sistema Android TV dalla versione 10 alla 12;

impostazioni aggiuntive per controllare HDR e audio surround;

sincronizzazione framerate per passare a diverse frequenze di aggiornamento;

sicurezza e privacy migliorate;

nuovi controlli per la privacy di videocamera e microfono, utili per abilitarli o disabilitarli in tutte le applicazioni;

aggiornamento delle patch di sicurezza per Android a luglio 2022;

correzione di bug generici;

miglioramento delle prestazioni.

L’update porta il software presente nel dispositivo alla build STTE.220621.019.A2.9082754. Il peso del pacchetto da scaricare è pari a 722 MB, dunque sulle connessioni non esattamente veloci potrebbe impiegare diverso tempo: meglio non farlo nel bel mezzo di una maratona di streaming.

Nelle scorse settimane, il gruppo di Mountain View ha lanciato anche la versione HD del Chromecast con Google TV, con supporto fino alla risoluzione 1080p e dunque adatta a chi non possiede un televisore 4K. È più economico rispetto al fratello maggiore: da listino costa 39,99 euro, ben 30 euro in meno rispetto a quella Ultra HD.