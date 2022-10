Google annuncia nuovi Nest Doorbell e Wifi Pro

Google ha annunciato due nuovi dispositivi per la smart home. Si tratta del campanello Nest Doorbell con cavo (seconda generazione) e del router Nest Wifi Pro. Quest’ultimo può essere già ordinato in Italia, mentre il primo non è ancora presente sul Google Store. Gli utenti statunitensi possono inoltre utilizzare il servizio Nest Renew per ridurre il consumo di energia ricavata da fonti fossili.

Nest Doorbell con cavo (2a generazione)

Il nuovo Nest Doorbell con cavo prende il posto del Nest Hello (ancora in vendita su Amazon). Il design è praticamente identico a quello della versione con batteria, ma è circa il 30% più piccolo. Anche i colori sono gli stessi (bianco, grigio, beige e verde), così come le specifiche della fotocamera (1,3 megapixel, campo visivo di 145 gradi e zoom digitale 6x).

Il campanello può registrare video a risoluzione di 960×1280 pixel fino a 30 fps (H.264). Supporta inoltre HDR e visione notturna. Queste caratteristiche sono tuttavia un passo indietro rispetto al Nest Hello: fotocamera da 3 megapixel, campo visivo di 160 gradi e zoom digitale 8x, registrazione video a 1200×1600 pixel.

Google sottolinea che la qualità delle immagini è ottima in qualsiasi condizione di luce, come confermato dagli esperti di DxOMark. Il Nest Doorbell con cavo può riconoscere automaticamente persone, animali, pacchi e veicoli, e rispondere con messaggi pre-registrati. Il live feed può essere mostrato sulla TV con il nuovo Chromecast e sugli smart display con Google Assistant e Amazon Alexa.

Il nuovo campanello può registrare fino ad un’ora di eventi in assenza di connessione WiFi e offre la cronologia video fino a tre ore (clip con lunghezza massima di 5 minuti). Il prezzo è 179,99 dollari.

Nest Wifi Pro

Il Nest Wifi Pro è un router tri-band (2,4, 5 e 6 GHz) compatibile con lo standard Wi-Fi 6E. Permette di creare reti mesh per espandere la copertura nell’abitazione. Può raggiungere una velocità combinata di 4,2 Gbps e gestire fino a 300 dispositivi collegati. Sul retro sono presenti due porte Gigabit Ethernet.

Il Nest Wifi Pro è in grado di dare priorità allo streaming e alle videochiamate. Il router supporta inoltre la tecnologia Thread e può funzionare come hub Matter (quando il protocollo sarà disponibile). Il prezzo del Nest Wifi Pro è 219,99 euro.