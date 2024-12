Fascicolo Sanitario Elettronico: quanti lo utilizzano?

Il messaggio comparso nei giorni scorsi sull’app IO e relativo al Fascicolo Sanitario Elettronico (più nello specifico all’opposizione al pregresso) ha attirato parecchia attenzione. C’è un altro aspetto, relativo allo strumento, a cui vale la pena dedicare un articolo su queste pagine: è quello relativo alle statistiche di utilizzo.

Chi e dove utilizza il Fascicolo Sanitario Elettronico?

A fornirle è direttamente il sito del Ministero della Salute, con i numeri degli accessi effettuati nelle regioni d’Italia. Ciò che balza subito all’occhio è la grande differenza tra i diversi territori. Se la media nazionale dei cittadini che fanno uso del FSE (per accedere a referti, prescrizioni, prenotazioni e altro) è pari al 18%, vale la pena citare come in Emilia-Romagna si arrivi al 39%, mentre nelle Marche e in Sicilia la quota crolla all’1%.

Questo l’elenco completo. I dati sono stati rilevati nel trimestre compreso tra giugno e agosto 2024 (ad eccezione del Friuli-Venezia Giulia, da gennaio a marzo 2024).

Provincia autonoma di Trento 50%;

Provincia autonoma di Bolzano 43%;

Emilia-Romagna 39%;

Friuli-Venezia Giulia 34%;

Toscana 34%;

Valle d’Aosta 25%;

Lombardia 22%;

Veneto 21%;

Campania 18%;

Piemonte 18%;

Sardegna 10%

Lazio 4%;

Umbria 4%;

Basilicata 3%;

Liguria 3%;

Puglia 3%;

Abruzzo 2%;

Calabria 2%;

Molise 2%;

Marche 1%;

Sicilia 1%.

A conti fatti, lo strumento è poco sfruttato. A fronte di documenti caricati sul Fascicolo Sanitario Elettronico per 21,26 milioni di italiani, in tre mesi, solo 3,79 di loro hanno eseguito l’accesso al servizio.

Non esiste un solo FSE: ogni regione, il suo

Vale la pena precisare che in Italia non esiste un solo FSE, ma tanti e tutti diversi. Essendo la gestione della sanità pubblica un affare in carico alle regioni, ognuna ha il suo. L’elenco completo con i link per raggiungerli è sul sito ministeriale. Accade così che, in territori differenti, ai cittadini siano proposti strumenti differenti, talvolta con notevoli divergenze in termini di funzionalità.

L’utilizzo da parte del personale medico

Come va dall’altra parte della scrivania, tra i medici? Inevitabilmente, le percentuali salgono, con la media nazionale al 94%. Il riferimento è ai MMG (medici di medicina generale) e ai PLS (pediatri di libera scelta) che hanno effettuato almeno un’operazione sul Fascicolo Sanitario Elettronico nel trimestre di riferimento.