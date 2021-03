Tra le realtà che hanno accettato l’invito di Confindustria mettendo i propri edifici a disposizione delle autorità impegnate nella campagna vaccinale nel Paese c’è anche Fastweb. L’obiettivo è quello di contribuire ad accelerare la somministrazione delle dosi alla popolazione.

Il gruppo aprirà agli operatori le porte di 15 sedi distribuite in tutto il territorio nazionale: Milano, Roma, Genova, Torino, Padova, Bologna, Sesto Fiorentino, Perugia, Cagliari, Pescara, Napoli, Bari, Palermo e Catania. Di seguito il commento di Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb.

In questo momento così delicato abbiamo deciso di sostenere le istituzioni e aiutare il sistema sanitario nazionale nella lotta al virus, mettendo a disposizione le nostre strutture in tutta Italia per le vaccinazioni di massa, perché l’emergenza riguarda tutti noi e vaccinare vuol dire far ripartire il Paese.