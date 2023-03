Fastweb Casa Light: Fibra in PROVA per 30 Giorni

Fastweb Casa Light è la PROMO dell’omonimo gestore che ti permette di provare la Fibra per 30 Giorni senza vincoli.

Vediamo come richiedere questa offerta ONLINE ed avere anche il periodo di prova per un mese.

Fastweb Casa Light: ecco la PROMO con 30 Giorni di prova

La promozione prevede internet senza limiti in FTTC o FTTH, chiamate tariffate a consumo a 15 centesimi al minuto, il Modem FASTGate con Wi-Fi 6 e molto altro. Il tutto per soli 26,95 euro mensili con ben 30 GIORNI di prova gratuita.

Nel costo mensile ci sono anche tutti i corsi della Fastweb Digital Academy. I webinar proposti sono davvero utili per apprendere ulteriori skill da applicare nel mondo lavorativo.

Inoltre, è disponibile a 3 euro aggiuntivi l’Opzione Plus. Questo addon permette di avere un’assistenza prioritaria senza attese e di avere accesso alla FastwebUP Plus, un’iniziativa che ti offre ogni mese 1 codice Film Chili per noleggiare la tua prima visione preferita, 2 biglietti al prezzo di uno per vedere qualsiasi film nei cinema UCI, un mese di abbonamento alla versione digitale del Corriere della Sera con accesso senza limiti su tutti gli articoli ed anche 1 mese di abbonamento a Fitprime Smart, la palestra online per allenarti dove vuoi, anche dal salotto di casa tua.

Ricordiamo inoltre che Fastweb permette di provare il servizio per un mese e successivamente richiedere la disattivazione senza costi. L’operatore, infatti, rimborserà tutto il periodo fruito.

Costi ed altro

La tariffa a meno di 27 euro mensili con 30 GIORNI di PROVA è disponibile ONLINE senza costi di attivazione. Scopri la copertura presente in zona cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.