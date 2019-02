Fastweb con Cisco per le tecnologie del 5G

Creare un’infrastruttura di rete dinamica, scalabile, sostenibile e dalle elevate prestazioni: questi gli obiettivi della collaborazione che lega Fastweb e Cisco, annunciata nei giorni del MWC 2019. Una stretta di mano che mira al potenziamento del servizio già offerto dall’operatore ai propri clienti con la fibra ottica e che guarda avanti verso l’era del 5G che si sta ormai per aprire anche nel nostro paese.

Fastweb sceglie Cisco per il 5G

Il progetto si basa sull’introduzione di avanzati meccanismi di automazione in grado di abilitare diversi network slices ovvero fette di rete virtuali attraverso le quali supportare l’adozione delle future applicazioni che sfrutteranno la tecnologia 5G. Dal punto di vista tecnico la componente fondamentale è il sistema IPoDWDM (IP Overdense Multiplexing Wawelenght-Division) sviluppato da Cisco, pensato per erogare un servizio a banda larga caratterizzato da flessibilità, scalabilità e automazione.

Per dirla in altri termini, più semplici, la soluzione permetterà di gestire in modo dinamico il flusso di dati tra gli utenti e le piattaforme, tenendo in considerazione le funzionalità e le esigenze di ciascun servizio, ottimizzando la trasmissione e le risorse impiegate in termini di banda. La rete si adatterà in questo modo da sé alle specifiche necessità. Così spiega Andrea Lasagna, CTO di Fastweb, commenta la stretta di mano.

Uno dei principali vantaggi del nostro nuovo network è l’automatizzazione della configurazione dei servizi. Questo ci permetterà di ridurre i tempi per il lancio di nuovi prodotti e servizi, ma anche di migliorarne la precisione. Questa soluzione ci consentirà inoltre di ampliare il nostro portfolio di servizi wholesale ad altri fornitori del mercato italiano.

Il software Network Service Orchestrator accompagnerà l’evoluzione della rete gestita da Fastweb, occupandosi di creare, riconfigurare e riallocare i servizi. Giorgio Pignataro, Sales Director South Europe, Service Provider Media and Broadcaster di Cisco, illustra i vantaggi derivanti dalla partnership.