Fastweb e Linkem per il 5G Fixed Wireless Access

Esteso l’accordo siglato nel dicembre scorso che lega Fastweb e Linkem per accelerare la realizzazione delle rispettive reti 5G Fixed Wireless Access, network in grado di erogare un servizio di connettività con banda fino a 1 Gbps destinato a 8 milioni di abitazioni (circa il 30% della popolazione) presenti nelle cosiddette aree grigie del paese. La rinnovata partnership interesserà altri 4 milioni di residenze nelle aree bianche.

I due operatori fanno dunque leva sui rispettivi asset, dal portfolio di frequenze 5G alle infrastrutture, per velocizzare la messa in opera di due network FWA indipendenti. La stretta di mano ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno del divario digitale che ancora affligge parecchie zone d’Italia pur mantenendo una divisione nella gestione dei servizi e delle offerte commerciali. Questo il commento di Alberto Calcagno, CEO Fastweb.

Le reti 5G FWA sono la soluzione più efficiente per garantire servizi a banda ultralarga fino ad 1 Gigabit in zone del paese che si trovano in un grave divario digitale. L’emergenza COVID ci ha dimostrato chiaramente la strategicità di avere in modo uniforme connessioni stabili e potenti. Con questo accordo contribuiamo ad eliminare rapidamente l’Italia a due velocità.