Fastweb regala 150 GB sul mobile con la linea di casa

Fastweb promuove una nuova offerta natalizia con un regalo incluso all’interno per chi attiva una linea FTTC, FTTH o ADSL andando ad abbinare l’utenza di casa con quella mobile, e fornendo dunque una SIM inclusa nell’abbonamento, abbattendo i costi da entrambe le parti. Si tratta di un’offerta limitata che è disponibile fino al 28 dicembre, dunque conviene affrettarsi visitando la pagina ufficiale della promo.

Per chi vuole cambiare gestore rappresenta un’ottima soluzione e include la possibilità di provare il servizio per 30 giorni e di ricevere un cloud con spazio illimitato all’interno dell’abbonamento chiamato WOW Space. Si tratta di un’aggiunta che i principali competitor non hanno a disposizione.

Connessione doppia e cloud in un unico abbonamento

Tramite il tool sul sito si può scoprire qual è la propria velocità in relazione al tipo di tecnologia che offre la copertura. Sul mobile si va verso il meglio disponibile, con 150 GB di navigazione su SIM fornita anche in 5G, con chiamate illimitate incluse da entrambe le utenze.

Sia da parte del telefono fisso che sulla SIM mobile, e anche questo servizio su altri competitor viene offerto con un sovrapprezzo rispetto al canone della sola connessione. Da sottolineare anche il campo relativo al WOW Space.

Si tratta di uno spazio cloud illimitato che fastweb mette a disposizione per i clienti direttamente da smartphone e con il proprio account caricato anche su più dispositivi si può fare backup istantaneo di foto e video automaticamente e con il riferimento di geolocalizzazione automatico per ogni contenuto.

Praticamente un backup completo di ogni ricordo che permette di recuperare tutto senza occupare spazio sui propri dispositivi e ovviamente anche cambiando smartphone. Basterà infatti fare il login per recuperare tutti gli scatti precedenti quando necessario. Ottima promo da seguire insomma per il periodo di feste di Natale, si ha tempo fino al 28 dicembre per aderire.